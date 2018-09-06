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بورصة وشركات
صعود طفيف للبورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع
الخميس 06 سبتمبر 2018 07:16 م
صعود البورصات
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صعود البورصات
رجب عزالدين
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس على صعود جماعى طفيف وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.33% عند مستوى 15803 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.47% عند مستوى 749 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% عند مستوى 1937 نقطة، كما صعد المؤشر الخمسينى 0.22% عند 2578 نقطة، بينما صعد العشرينى 0.27% عند 15455 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 645 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 22.8 مليون جنيه و23.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 154 ألف جنيه و9.5 مليون جنيه و385 ألف جنيه و36.4 مليون على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 75 سهما من إجمالى 177 متداولة، بينما هبط 49 سهما وبقى 53 دون تغير.
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