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اقتصاد وأسواق
المصيلحي: قرار زيادة أسعار اللحوم والدواجن منذ 30 يونيو
الخميس 06 سبتمبر 2018 07:04 م
علي المصيلحي 22
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علي المصيلحي 22
محمد مجدي
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن قرار غلاء اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية تم اتخاذه منذ 30 يونيو.
وأشار المصيلحي إلى أنه كان يؤجل تطبيق قرار الغلاء بسبب ظروف الأعياد.
يُذكر أن سعر الدجاجة البرازيلى بالمجمعات، اليوم، كيلو و100 جرام يبلغ 44جنيهًا، والكيلو و200 جرام بـ48 جنيهًا، والكيلو و300 جرام بـ52 جنيهًا، أما "اللحمة" السوداني فأصبح سعر الكيلو 90 جنيهًا.
وزارة التموين
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