المصيلحي: قرار زيادة أسعار اللحوم والدواجن منذ 30 يونيو

محمد مجدي

يُذكر أن سعر الدجاجة البرازيلى بالمجمعات، اليوم، كيلو و100 جرام يبلغ 44جنيهًا، والكيلو و200 جرام بـ48 جنيهًا، والكيلو و300 جرام بـ52 جنيهًا، أما "اللحمة" السوداني فأصبح سعر الكيلو 90 جنيهًا.