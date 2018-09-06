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اتصالات وتكنولوجيا
محافظ مطـروح يمهل التعليم 10 أيام لتلافي الملاحظات بالمدارس
الخميس 06 سبتمبر 2018 06:32 م
محافظ مطـروح يمهل التعليم 10 أيام لتلافي الملاحظات بالمدارس
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محافظ مطـروح يمهل التعليم 10 أيام لتلافي الملاحظات بالمدارس
معتز محمود
تفقّد اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، مدرسة السيدة عائشة الإعدادية للبنات خلال جولة على المدارس؛ لبحث الاستعداد للعام الدراسى الجديد، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.
حيث تفقّد المحافظ فصول المدرسة والمعامل وحجرة الحاسب الآلى، بالإضافة إلى المرور على حمامات الطلاب للتأكد من رفع كفاءتها قبل بدء العام الدراسى.
ووجّه بسرعة الانتهاء من تجهيز الفصول من إضاءة ودهانات وزجاج الشبابيك وإصلاح أي عيوب بالتخت ونظافة الحمامات ومراجعة تنظيف الخزانات، بالإضافة إلى تجميل فناء المدرسة.
وأوضح أنه سيقوم بالمرور على عدد من المدارس دون تحديد أسمائها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعزل لأي مسئول من منصبه فى حال وجود خلل بالمدارس وعدم الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد.
وأكد حرصه الشديد على النهوض بالعملية التعليمية ليواكب الطفرة التنموية التى تشهدها المحافظة، منوهًا بتوفير 3 أتوبيسات تضم لجانًا من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ للمرور على كل المدارس بالمراكز والمدن والقرى المختلفة؛ لبحث الاستعداد للعام الدراسى الجديد.
وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس منذ أول يوم دراسى مع توزيع الكتب على الطلاب قبل بدء العام الدراسى وانتظام المعلمين والتزامهم بالمناهج وتدريسها بأسلوب مبسط يصل إلى عقول الطلبة وفهم محتويات المناهج بطريقة سهلة وبسيطة حتى تتلاشى فكرة الدروس الخصوصية والقضاء على انتشارها بين الطلاب مما يرهق ميزانية أولياء الأمور.
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