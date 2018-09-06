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بورصة وشركات
بنوك استثمار تحدد القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات بين 17.5 و18 جنيها
الخميس 06 سبتمبر 2018 07:11 م
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
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الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
نمو الإيرادات والتحكم في التكاليف وحصة فودافون ثلاثي انتعاشة الربحية
مصطفى طلعت:
حددت وحدات بحوث ببنوك استثمار القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات ما بين 17.5 و18 جنيهاً، وذلك في ضوء نتائج أعمال الشركة الأخيرة عن الربع الثاني من العام الجاري والتي كشفت أداء قوي على صعيد الربحية والايرادات.
وكشفت القوائم المالية للمصرية للاتصالات نمو الايردات 16%، لتسجل 5.3 مليار جنيه، خلال الربع المذكور، كما صعدت الارباح 6% لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل أرباح بقيمة 1.23 مليار جنيه في الربع الثاني من 2017.
وارجعت وحدة الابحاث ببنك الاستثمار "بلتون" نمو الايرادت إلى تحسن هوامش الربحية بفضل التحكم في التكاليف، كذلك نمو أرباحها من فودافون مصر وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية بعد التراجع الاستثنائي الذي شهدته في الربع الأول.
وساعد في نمو الايردات، وفقاً لبلتون، تحسن قطاع التجزئة بنسبة 28%، نتيجة النمو القوي لايرادات وحدة اعمال المنزل والمستهلكين بسبب زيادة عدد المشتركين ومتوسط الايرادات لكل مستخدم بكل من قطاعي المكالمات الصوتية والانترنت.
وذكرت "بلتون" أن النمو بوحدة أعمال المنزل والمستهلكين تمكن من تعويض هبوط إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات بنسبة 7% نتيجة انخفاض إيرادات خدمات إتمام مشروعات البنية التحتية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المذكرة البحثية أن الشركة تمكنت من خفض المصروفات التشغيلية 2.2% بدعم تراجع تكاليف العاملين 3.3% ، كذلك هبطت تكاليف المكالمات 3.5%، بناء على ذلك، ارتفع هامش مجمل الربح بنحو 1.8% ليسجل 42.7%.
واشار بنك الاستثمار إلى ان أعداد مشتركي المحمول قد انخفض 13% علىى اساس ربع سنوي ووصلت قاعدة المشتركين 3.3 مليون ، متوقعا تراجع هذا النمو خلال النصف الثاني نظراً للتراجع الملحوظ في مبيعات الخطوط بعد الرسوم الأخيرة المفروضة على المبيعات بواقع 50 جنيه على كل خط.
أضاف: "مع ذلك، نحافظ على توقعاتنا للحصة السوقية للشركة في مجال المحمول عند 5% في عام 2018 (5.2 مليون مشترك)، اذ من الممكن أن تعوض الزيادات القوية في أعداد المشتركين في النصف الأول للتباطؤ المحتمل في وتيرة نمو أعدادهم في النصف الثاني".
وفيما يتعلق بالتكاليف التمويلية، فانخفضت 7% نتيجة تحويل أرصدة الديون لتصبح مقومة بالدولار، مما ساعد على خفض أسعار الفائدة الفعلية إلى 10% مقابل 12% في الربع الأول، وبلغ صافي الدين 8.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2018، مقارنة بـ 4.7 مليار جنيه يالفترة المماثلة من العام الماضي.
وحدد بنك الاستثمار القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات عند 17.5 جنيه فيما يتداول حاليا بالبورصة عند 13.6 جنيه.
وفي سياق متصل، ذكرت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم" ان صافي ارباح الشركة تخطى تقديرات البنك البالغة 1 مليار جنيه تقريباً، نتيجة نمو الانشطة التشغيلية وارتفاع حصة الشركة من فودافون مصر.
وذكر "نعيم"، في ورقة بحثية وصلت "المال" ان ارتفاع الايرادات ناتج عن نمو وحدة اعمال المنزل بدعم من خدمات الصوت والبيانات، كما حددت المذكرة القيمة العادلة للسهم عند 18 جنيهاً، مع توصية بالشراء.
وقالت وحدة ابحاث النعيم ان فقدان شركتي أورانج واتصالات مصر 3.1 مليون عميل في الربع الثاني، يرجح احتدام المنافسة في الأسعار مستقبلاً، وإمكانية ان يشهد القطاع عمليات دمج بما في ذلك بيع حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر.
وارجع "نعيم" ارتفاع الارباح إلى نمو حصة المصرية للاتصالات في ارباح فودافون بنسبة 17.4 % لتسجل 587 مليون جنيه، كذلك نمو وحدة أعمال المنزل 45٪، بالاضافة إلى الإدارة الفعالة لتكاليف العاملين وتكاليف المكالمات.
وفيما يتعلق بشبكة المحمول WE، التي أطلقتها الشركة حديثًا، فقد أضافت الشبكة 0.4 مليون عميل خلال الربع الثاني من 2018 (مقابل 0.6 مليون عميل أضافتهم خلال الربع الأول من 2018)، بما يشير إلى تباطؤ معدل اختراق الحصة السوقية.
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