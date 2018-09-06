EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
بعد انخفاضه.. تعرف على أسعار الحديد اليوم
الخميس 06 سبتمبر 2018 06:08 م
الحديد والصلب
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
انتعاشة مرتقبة لمبيعات الحديد عقب انخفاض الأسعار
ثبات أسعار الحديد الشهر الحالى
21 % زيادة في أسعار الحديد خلال عام
ثبات أسعار الحديد خلال شهر يونيو
الحديد والصلب
محمود زكي
شهد الحديد استقرارًا بالأسعار، اليوم الخميس، بعد موجة التراجع التي شهدها الطن في اليومين الماضيين، إذ تراجعت أسعاره بقيمة تتراوح بين 150 و350 جنيهًا في الطن.
قال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن سعر الطن لصالح شركة عز سجل 12180 جنيهًا، تسليم أرض المصنع، في حين سجل للتجار والوكلاء قيمة 12400 جنيه، ويصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12550 جنيهًا للطن شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف، في تصريحاته، لـ"المال"، أن سعر الطن لحديد بشاي سجل 12180 جنيهًا تسليم أرض المصنع شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة، ويصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12530 جنيهًا للطن، في حين سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قيمة 12200 جنيه تسليم أرض المصنع، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك لقيمة 12520 جنيهًا للطن.
ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن سعر الطن لحديد عشري بلغ 11980 جنيهًا تسليم أرض المصنع، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك لقيمة 12330 جنيهًا للطن شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.
ونوه بأن التراجع الذي شهده الحديد نتيجة انخفاض أسعار البيليت عالميًّا، حيث سجل انخفاضًا بقيمة 40 دولارًا في الطن.
الحديد
حديد عز
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا