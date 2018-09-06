بعد انخفاضه.. تعرف على أسعار الحديد اليوم

محمود زكي









شهد الحديد استقرارًا بالأسعار، اليوم الخميس، بعد موجة التراجع التي شهدها الطن في اليومين الماضيين، إذ تراجعت أسعاره بقيمة تتراوح بين 150 و350 جنيهًا في الطن.





قال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن سعر الطن لصالح شركة عز سجل 12180 جنيهًا، تسليم أرض المصنع، في حين سجل للتجار والوكلاء قيمة 12400 جنيه، ويصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12550 جنيهًا للطن شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.





وأضاف، في تصريحاته، لـ"المال"، أن سعر الطن لحديد بشاي سجل 12180 جنيهًا تسليم أرض المصنع شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة، ويصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12530 جنيهًا للطن، في حين سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قيمة 12200 جنيه تسليم أرض المصنع، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك لقيمة 12520 جنيهًا للطن.





ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن سعر الطن لحديد عشري بلغ 11980 جنيهًا تسليم أرض المصنع، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك لقيمة 12330 جنيهًا للطن شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.



