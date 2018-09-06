التضامن: عودة 959 من حجاج الجمعيات الأهلية.. غدا

المال- خاص









أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس البعثة الرسمية لحج التضامن الاجتماعي، أن اليوم الخميس، السادس من سبتمبر الحالي، اكتملت عمليات تفويج حجيج بيت الله من الجمعيات الأهلية من مكة المكرمة للمدينة المنورة بسلامة الله، وأن جميعهم بخير، وأن غدًا الجمعة 7 سبتمبر سيشهد عودة 959 حاجًّا من محافظات المنيا والبحر الأحمر وأسوان والقليوبية، مع استمرار عمليات تفويج الحجيج لأرض الوطن حتى 10 سبتمبر الحالي.





وأشار إلى أن الحجاج الذين عادوا لأرض الوطن يبلغ عددهم 8919 حاجًّا من إجمالي 12 ألفًا و445 حاجًّا منذ بدء عمل الجسر الجوي، وأن إجمالي الحجيج المتواجد حاليًّا بالمدينة المنورة 3529 حاجًّا.





وفي إطار متابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية أوضح عبد الموجود أنه تتم متابعة حالتين من القليوبية والإسكندرية بالمستشفيات تتلقى العلاج اللازم لها ويتم التأكد من تلقّيهم الرعاية الصحية الكاملة، بالإضافة إلى حالة غسيل كلوي واحدة تغسل بانتظام.



