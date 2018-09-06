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استثمار
164 مليون جنيه اعتمادات خطة الإسماعيلية الاستثمارية
الخميس 06 سبتمبر 2018 05:26 م
اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
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اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
نادية سلام
ناقش اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، اليوم، خلال اجتماع موسع بالمحافظة، الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية المُدرَجة بالخطة الاستثمارية لهذا العام، والبالغ إجمالى الاعتمادات المالية المخصصة لها 164 مليونًا و375 ألف جنيه، منها 149 مليونًا و375 ألف جنيه من بنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى 15 مليون جنيه من التمويل الذاتى، وتشمل مشروعات مدّ وتدعيم شبكات الكهرباء ورصف طرق وكبارٍ وأنفاق وتصنيع معديات وتطوير وتجميل ميادين، وشراء آلات ومعدات، وتحسين بيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وقطاعات الأمن والإطفاء والمرور.
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