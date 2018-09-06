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بنـــوك
بنك الاستثمار القومي يشتري أذون خزانة بقيمة 98.5 مليار جنيه في 7 أشهر
الخميس 06 سبتمبر 2018 05:05 م
أذون خزانة
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استثمارات البنوك بأذون الخزانة ترتفع 43.1 مليار جنيه خلال يوليو
أذون خزانة 2
سيد بدر:
رفع بنك الاستثمار القومي استثماراته في أذون الخزانة الحكومية لمستويات غير مسبوقة، لتسجل 131.2 مليار جنيه، بنهاية يوليو الماضي، مقابل 33.447 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.
وبلغت الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها خلال هذه الفترة 98.5 مليار جنيه.
وبلغ الرصيد القائم من أذون الخزانة الحكومية 1.271 تريليون جنيه، بنهاية يوليو، مقابل 1.141 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، على هامش مؤتمر اليورومني، إن الوزارة تعكف على خطة لإدارة الديون وكيفية تقليل معدلات الدين المرتفعة.
وتحاول الوزارة الفترة المقبلة خفض معدلات الفائدة على الديون، والاعتماد على التمويل طويل الأجل.
الاستثمار
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