EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
استثمارات البنوك بأذون الخزانة ترتفع 43.1 مليار جنيه خلال يوليو
الخميس 06 سبتمبر 2018 04:58 م
البنوك المحليه
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
انخفاض استثمارات البنوك في الأوراق المالية 17.4 مليار جنيه خلال 6 أشهر
البنوك تقلص استثماراتها في أذون الخزانة بالنصف الأول
البنوك المحليه
سيد بدر
ارتفعت استثمارات البنوك بأذون الخزانة الحكومية بنحو 43.1 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، بعدما سجلت تراجعًا بنحو 15 مليارًا خلال النصف الأول من العام.
وبلغت الاستثمارات نحو 708.064 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 664.973 بنهاية يونيو السابق عليه.
وجاءت معظم الزيادة من بنوك القطاع الخاص التي دعمت استثماراتها بنحو 42.3 مليار جنيه بنهاية يوليو، لتسجل 321.2 مليار جنيه بنهاية، ثم فروع البنوك الأجنبية التي استثمرت 7.2 مليار جنيه لتسجل 38.3 مليار بنهاية نفس الفترة.
بينما تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام بنحو 6.4 مليار جنيه خلال الفترة لتسجل 335.94 مليار، وتراجعت استثمارات البنوك المتخصصة بقيمة طفيفة مسجلة 12.5 مليار جنيه.
وسجل الرصيد القائمة من أذون الخزانة الحكومية نحو 1.271 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 2.226 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا