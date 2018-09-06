استثمارات البنوك بأذون الخزانة ترتفع 43.1 مليار جنيه خلال يوليو

سيد بدر









ارتفعت استثمارات البنوك بأذون الخزانة الحكومية بنحو 43.1 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، بعدما سجلت تراجعًا بنحو 15 مليارًا خلال النصف الأول من العام.





وبلغت الاستثمارات نحو 708.064 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 664.973 بنهاية يونيو السابق عليه.





وجاءت معظم الزيادة من بنوك القطاع الخاص التي دعمت استثماراتها بنحو 42.3 مليار جنيه بنهاية يوليو، لتسجل 321.2 مليار جنيه بنهاية، ثم فروع البنوك الأجنبية التي استثمرت 7.2 مليار جنيه لتسجل 38.3 مليار بنهاية نفس الفترة.





بينما تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام بنحو 6.4 مليار جنيه خلال الفترة لتسجل 335.94 مليار، وتراجعت استثمارات البنوك المتخصصة بقيمة طفيفة مسجلة 12.5 مليار جنيه.



