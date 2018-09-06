وزير التموين للفلاحين: زراعة الأرز للناس الكسلانه

الدكتور على المصيلحى، وزير التموين

أحمد عاشور



قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، إن زراعة الأرز توصف بـ"زراعة الناس الكسلانه"، واعتراضات الفلاحين على أسعار التوريد غير مبررة في ظل انخفاض الأسعار العالمية.



وأضاف مصيلحي، في تصريح "المال"، أن الأسعار العالمية اليوم للأرز تصل إلى 7200 جنيه للطن أرز أبيض، بينما تزيد تلك الأسعار عن 8000 جنيه، وفقًا للسعر الحكومي، قائلًا: "اللى مش عاجبه يبيع للتجار".



وذكر أن أقل إنتاجية للفدان من الأرز تصل إلى 3.5 طن للفدان أرز شعير إلى أن إنتاجية الفدان تتجاوز الـ15 ألف جنيه.



وحددت وزارة التموين سعر توريد الأرز الشعير بين 4400 إلى 4700 جنيه للطن، ما رفضه الفلاحين.