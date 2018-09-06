EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير التموين للفلاحين: زراعة الأرز للناس الكسلانه
الخميس 06 سبتمبر 2018 04:57 م
الدكتور على المصيلحى، وزير التموين
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير التموين: لن نستورد سكر خلال 2018
الدكتور على المصيلحى، وزير التموين
أحمد عاشور
قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، إن زراعة الأرز توصف بـ"زراعة الناس الكسلانه"، واعتراضات الفلاحين على أسعار التوريد غير مبررة في ظل انخفاض الأسعار العالمية.
وأضاف مصيلحي، في تصريح "المال"، أن الأسعار العالمية اليوم للأرز تصل إلى 7200 جنيه للطن أرز أبيض، بينما تزيد تلك الأسعار عن 8000 جنيه، وفقًا للسعر الحكومي، قائلًا: "اللى مش عاجبه يبيع للتجار".
وذكر أن أقل إنتاجية للفدان من الأرز تصل إلى 3.5 طن للفدان أرز شعير إلى أن إنتاجية الفدان تتجاوز الـ15 ألف جنيه.
وحددت وزارة التموين سعر توريد الأرز الشعير بين 4400 إلى 4700 جنيه للطن، ما رفضه الفلاحين.
وزارة التموين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا