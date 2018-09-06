الأجانب يسحبون 6.5 مليار دولار من مصر خلال 4 أشهر

سيد بدر









خفّض الأجانب استثماراتهم في أذون الخزانة الحكومية بقيمة 6.5 مليار دولار، خلال الفترة من نهاية مارس 2018 إلى نهاية يوليو نفس العام.





ووفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي، الصادر اليوم، تراجعت إجمالي استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل 15.01 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 21.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، حيث بلغت ذروتها منذ تعويم العملة المحلية .





وبدأت موجة تراجعات استثمارات الأجانب بأذون الخزانة منذ مارس الماضي، تزامنًا مع الأزمات المتالية المتلاحقة في الأرجنتين وفنزويلا ثم تركيا، والتي انتقلت لمعظم الأسواق الناشئة وأدّت لهبوط جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين بهذه الدول، بجانب تحركات البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة.





وأعلن معهد التمويل الدولي، في تقرير، أن تدفقات أموال المستثمرين الأجانب على الاقتصادات الناشئة انكمشت إلى 2.2 مليار دولار في أغسطس، مع تخوف مديري المحافظ من عواقب التوترات التجارية المتصاعدة، فضلًا عن أثر ارتفاع الدولار.



