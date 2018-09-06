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605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير التموين: لن نستورد سكر خلال 2018

السكر 1
السكر 1
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أحمد عاشور 

قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، إن الحكومة لن تتعاقد على استيراد السكر العام الجاري، وسط زيادة في المعروض والإنتاج المحلي.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، على هامش التوقيع على اتفاقية بقيمة مليار دولار من المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة لصالح هيئة السلع التموينية، ضمن اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مخصصة لمصر.
وزارة التموين
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