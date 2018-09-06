وزير التموين: لن نستورد سكر خلال 2018

السكر 1

أحمد عاشور



قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، إن الحكومة لن تتعاقد على استيراد السكر العام الجاري، وسط زيادة في المعروض والإنتاج المحلي.



جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، على هامش التوقيع على اتفاقية بقيمة مليار دولار من المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة لصالح هيئة السلع التموينية، ضمن اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مخصصة لمصر.