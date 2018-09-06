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بنـــوك
طبع 42.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي
الخميس 06 سبتمبر 2018 04:33 م
البنك المركزى
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ارتفاع النقد المطبوع 16.6 مليار جنيه خلال شهر
البنك المركزى
سيد بدر
ارتفع حجم النقد المصدر والمطبوع بنحو 42.4 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلا 486.73 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 444.33 مليار بنهاية ديسمبر 2017.
وجاءت معظم الزيادة في الورقة النقدية فئة 200 جنيه، والتي ارتفع النقد المتداول منها ليسجل 281.11 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 252.33 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة 28.7 مليار جنيه، وفقًا لتقرير حديث للبنك المركزي.
وتلاها الورقة النقدية فئة 100 جنيه، والتي ارتفع حجم النقد المتداول منها ليسجل 160.82 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 150.63 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة نحو 10.2 مليار جنيه.
في سياق متصل حقق النقد المطبوع، خلال يونيو، زيادة بنحو 11.8 مليار جنيه، وكان قد سجل أكبر زيادة، منذ أغسطس الماضي، بقيمة نحو 16 مليار جنيه.
البنك المركزى
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