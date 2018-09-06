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اتصالات وتكنولوجيا
تعرف على عقوبة الدخول لمواقع محجوبة
الخميس 06 سبتمبر 2018 10:35 م
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رئيس لجنة التشريعات بـ"الاتصالات" : هناك فرق كبير بين المواقع المحجوبة والمحظورة
المال – خاص :
أكد الدكتور محمد حجازى ، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أن هناك فرقا كبيرا بين الدخول على مواقع محجوبة وأخرى محظورة عبر شبكة الانترنت .
وقال حجازى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك إن، الدخول على المواقع المحجوبة جريمة نظرا لعدم وجود حق للمستخدم للدخول عليها حيث تنص المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والخاصة بجريمة الدخول غير المشروع .
وبحسب نص المادة المذكورة فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، وفق حجازي.
كما تنص المادة، أنه إذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
وأضاف أن المواقع المحظورة هى تلك التي يستلزم الدخول عليها الحصول علي صلاحيات محددة وكذلك الولوج إليها يتم من خلال اسم مستخدم وكلمات مرور.
وتابع "ما يؤكد ذلك الفقرة الثانية من المادة التي تفرض عقوبة أشد في حالة الاعتداء على محتوي هذا الموقع بالاتلاف أو المحو. وهو ما يؤكد أن النص لا يعني من قريب أو من بعيد بالمواقع المحجوبة"
اتصالات وتكنولوجيا
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