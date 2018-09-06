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بنـــوك
انخفاض استثمارات البنوك في الأوراق المالية 17.4 مليار جنيه خلال 6 أشهر
الخميس 06 سبتمبر 2018 04:22 م
مؤشر انخفاض
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سيد بدر:
انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية "الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار"، خلال النصف الأول من العام الجاري، 17.4 مليار جنيه.
وأوضح تقرير حديث للبنك المركزي صادر، اليوم الخميس، أن المحفظة القائمة سجلت 1.68 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.698 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017.
وتراجعت الاستثمار بالعملة المحلية لتسجل بقيمة 29 مليار جنيه خلال الفترة، مسجلة 1.225 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بينما ارتفعت الاستثمارات بالعملات الأجنبية 11.6 مليار جنيه لتسجل 455.87 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة.
القطاع المصرفي
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