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بنـــوك
166 مليار جنيه ارتفاعًا في قروض البنوك بالنصف الأول
الخميس 06 سبتمبر 2018 03:51 م
ودائع بنوك
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5.7 مليار دولار ارتفاعًا فى صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى
ودائع بنوك
سيد بدر:
شهدت قروض القطاع المصرفي المصري ارتفاعًا 166 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 1.619 تريليون جنيه، بنهاية يونيو، مقابل 1.453 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بينما حققت القروض زيادة 12.5 مليار جنيه خلال يونيو فقط، وفقًا للبنك المركزي.
وارتفعت القروض الموجهة لجهات حكومية لتسجل 452.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 373.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بينما سجلت القروض لغير الحكومة نحو 1.166 تريليون جنيه مقابل 1.079 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.
وارتفعت قروض البنوك بالعملة المحلية لتسجل 1.056 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 917.925 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بينما ارتفعت القروض بالعملات الأجنبية لتسجل 562.8 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 535.139 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
القطاع المصرفي
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