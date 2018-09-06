EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
فاروس يوصي بتخفيف الوزن النسبي على سهم العز للسيراميك
الخميس 06 سبتمبر 2018 03:59 م
العز للسيراميك و البورسلين 66
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
فاروس: 3 سيناريوهات لعرض استحواذ فيون على جلوبال تيليكوم
فاروس يبقى على توصية بزيادة الوزن النسبي لسهم القابضة الكويتية
فاروس: ارتفاعات متوقعة بالتضخم تدفع المركزي لتثبيت الفائدة.. الخميس
العز للسيراميك و البورسلين 66
مصطفى طلعت
كررت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار "فاروس"، توصيتها للمستثمرين بتخفيف الوزن النسبي على تعاملات سهم العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة"، عند قيمة عادلة قدرها 9 جنيهات، فيما يتداول السهم بالبورصة بالقرب من 11.8 جنيه.
وقالت وحدة أبحاث فاروس، في ورقة بحثية وصلت "المال"، إن الشركة لن تحقق مسهدفاتها للعام الجاري لأن المستهلك يفضل منتجات البلاط الأرخص، بخلاف ما تركز عليه الجوهرة صاحبة الأسعار الأغلى.
ورأى بنك الاستثمار أن "العز للسيراميك" ستواجه تحديات لتمرير التكاليف المرتفعة على المستهلكين، عقب قرار رفع أسعار الكهرباء، ومن ثم تتوقع ألا تحقق الشركة توقعات هامش الربحية البالغ 25%، وصافي الدخل البالغ 55 مليون جنيه، في ظل ظروف السوق الحالية.
وكشفت القوئم المالية للشركة نمو الإيرادت 34% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتسجل 251 مليون جنيه، بينما انخفض هامش الربح إلى 22% مقارنة مع 25% الربع الأول، ما أدى إلى انخفاض صافي الدخل لحقوق المساهمين إلى 6 ملايين جنيه مقابل 11 مليون الربع الأول، وخسارة قدرها 7 ملايين الربع الثاني من 2017.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا