فاروس يوصي بتخفيف الوزن النسبي على سهم العز للسيراميك

العز للسيراميك و البورسلين 66

مصطفى طلعت



كررت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار "فاروس"، توصيتها للمستثمرين بتخفيف الوزن النسبي على تعاملات سهم العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة"، عند قيمة عادلة قدرها 9 جنيهات، فيما يتداول السهم بالبورصة بالقرب من 11.8 جنيه.



وقالت وحدة أبحاث فاروس، في ورقة بحثية وصلت "المال"، إن الشركة لن تحقق مسهدفاتها للعام الجاري لأن المستهلك يفضل منتجات البلاط الأرخص، بخلاف ما تركز عليه الجوهرة صاحبة الأسعار الأغلى.



ورأى بنك الاستثمار أن "العز للسيراميك" ستواجه تحديات لتمرير التكاليف المرتفعة على المستهلكين، عقب قرار رفع أسعار الكهرباء، ومن ثم تتوقع ألا تحقق الشركة توقعات هامش الربحية البالغ 25%، وصافي الدخل البالغ 55 مليون جنيه، في ظل ظروف السوق الحالية.



وكشفت القوئم المالية للشركة نمو الإيرادت 34% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتسجل 251 مليون جنيه، بينما انخفض هامش الربح إلى 22% مقارنة مع 25% الربع الأول، ما أدى إلى انخفاض صافي الدخل لحقوق المساهمين إلى 6 ملايين جنيه مقابل 11 مليون الربع الأول، وخسارة قدرها 7 ملايين الربع الثاني من 2017.