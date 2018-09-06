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بنـــوك
تراجع المركز المالي للبنوك 191 مليار جنيه خلال يونيو
الخميس 06 سبتمبر 2018 03:47 م
القطاع المصرفى
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القطاع المصرفى
سيد بدر:
تراجع المركز المالي الإجمالي لبنوك القطاع المصرفي، 191.4 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي، ليسجل 5.08 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 5.272 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه.
وأوضح تقرير البنك المركزي الشهري الصادر، اليوم الخميس، أن التراجع جاء بفعل انخفاض الأصول الأخرى 205 مليارات جنيه، لتسجل 286.2 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 492 مليار جنيه بنهاية مايو.
وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم لدى البنوك لتسجل 1.629 تريليون جنيه، بنهاية يونيو، مقابل 1.616 تريليون جنيه بنهاية مايو.
في ذات السياق، ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك 267.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
القطاع المصرفي
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