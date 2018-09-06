حسن عبد الله مستشارًا بالبنك المركزي.. وشريف علوي رئيسًا للعربي الأفريقي

حسن عبدالله نائب البنك العربى الافريقى





محمد سالم وسيد بدر



أكد مصدر بالبنك المركزي صدور قرار بتعيين حسن عبد الله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي مستشارًا بالبنك المركزي المصري، لينهي مسيرة في البنك بدأت عام 1982.



وفضل المصدر عدم الإفصاح عن منصب حسن عبد الله بالبنك المركزي ومتى سيبدأ عمله، موضحًا أن التفاصيل سيتم إعلانها قريبًا.



يشار إلى أن البنك العربي الأفريقي تتوزع ملكيته بين البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار بالكويت بحصة 49.37% لكل منهما، وأعلن البنك المركزي في وقت سابق عزمه طرح حصة تبلغ نحو 40%، بواقع 20% من حصة كل مساهم في البورصة المصرية في إطار برنامج الطروحات الحكومية.



وأشار المصدر إلى أنه سيتم تعيين شريف علوي، المدير الإقليمي للبنك العربي الأردني، رئيسًا تنفيذيًا للعربي الأفريقي خلفًا لحسن عبد الله.



