EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
ارتفاع ودائع البنوك 240.2 مليار جنيه خلال 6 أشهر
الخميس 06 سبتمبر 2018 03:38 م
البنوك المحلية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بنوك استثمار تضع سيناريوهات الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى
البنوك المحلية
سيد بدر:
حققت ودائع القطاع المصرفي، زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 240.2 مليار جنيه، لتسجل 3.569 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 3.329 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بارتفاع نسبته 7.2%.
وارتفعت إجمالي الودائع 33.2 مليار جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل مايو السابق عليه، وفقًا للنشرة الشهرية للبنك المركزي الصادرة اليوم.
وسجلت الودائع الحكومية 533.5 مليار جنيه بنهاية يونيو، بينما سجلت الودائع غير الحكومية 3.036 تريليون جنيه.
وجاءت معظم زيادة الودائع في النصف الأول من القطاع العائلي الذي دعم مدخراته 138.2 مليار جنيه، لتسجل 1.885 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 1.747 تريليون بنهاية ديسمبر.
القطاع المصرفي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا