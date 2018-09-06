ارتفاع ودائع البنوك 240.2 مليار جنيه خلال 6 أشهر

البنوك المحلية

سيد بدر:



حققت ودائع القطاع المصرفي، زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 240.2 مليار جنيه، لتسجل 3.569 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 3.329 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بارتفاع نسبته 7.2%.



وارتفعت إجمالي الودائع 33.2 مليار جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل مايو السابق عليه، وفقًا للنشرة الشهرية للبنك المركزي الصادرة اليوم.



وسجلت الودائع الحكومية 533.5 مليار جنيه بنهاية يونيو، بينما سجلت الودائع غير الحكومية 3.036 تريليون جنيه.



وجاءت معظم زيادة الودائع في النصف الأول من القطاع العائلي الذي دعم مدخراته 138.2 مليار جنيه، لتسجل 1.885 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 1.747 تريليون بنهاية ديسمبر.