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بورصة وشركات
العامة لاستصلاح الأراضى تقلص خسائرها السنوية 98%
الخميس 06 سبتمبر 2018 03:35 م
خسائر البورصة
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صورة لخسائر البورصة
رجب عزالدين
أظهرت القوائم المالية لشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، تراجع خسائرها بنسبة 98%، خلال العام المالي 2017-2018.
وسجلت الشركة صافى خسائر بلغت 1.7 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، مقابل خسائر 99.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المشار إليه إلى 109.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 146.6 مليون جنيه في العام السابق.
وقالت الشركة إن أسباب انخفاض الخسائر يرجع إلى عدم تكوين مخصصات عن العام المالي الجاري، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات بيع أرض بمساحة 10.5 ألف متر بغرض البيع، وهو نشاط من أنشطة الشركة بمبلغ 54 مليون جنيه.وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية.
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