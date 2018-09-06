شريف علوى



محمد سالم وسيد بدر :



أكد مصدر رفيع المستوى موافقة البنك المركزى المصرى على تعيين شريف علوى رئيسا تنفيذيا للبنك العربى الأفريقى الدولى خلفا لحسن عبد الله والمقرر انتقاله الى البنك المركزى المصرى.



يعمل "علوى" مديرا لفروع البنك العربى فى مصر منذ عام 2014 ، وقبلها تولى نائب رئيس البنك الأهلى المصرى وقاد مع طارق عامر محافظ المركزى الحالى ، تجربة اصلاح هامة فى البنك الحكومى وضعته فى مقدمة البنوك المصرية من حيث الربحية والأصول والمنافسة على الخدمات المصرفية.



ولم يرغب المصدر فى الحديث عن كواليس الإنتقالات الجديدة ، والغرض منها ، ومتى سيتم تنفيذها ، قائلا أن " قرار التعيين صدر بالفعل وسيتم الإفصاح عن التفاصيل فى الوقت المناسب.



كانت مصادر كشفت لـ "المال" قبل ما يزيد عن عام تقريبا انباء عن انتقال "علوى" للبنك العربى الأفريقى الدولى وذلك قبل الغاء قرار المركزى بوضع سقف زمنى لمسئولى البنك لا تتجاوز 9 سنوات وتطبيقها بأثر رجعى.



يذكر ان البنك المركزى المصرى يمتلك حصة تبلغ 49.5% من البنك العربى الأفريقى الدولى ، و يتبنى خطة للتخارج عبر الطرح فى البورصة بالتنسيق مع هيئة الإستثمار الكويتية التى تمتلك النسبة المتبقية.