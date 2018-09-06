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نقل وملاحة
تفريغ 3200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد
الخميس 06 سبتمبر 2018 03:00 م
ميناء غرب بورسعيد
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أماني العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، اليوم الخميس، تفريغ 3200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد.
وأشارت في بيان إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة PEARL.T والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3200 طن صودا كاوية بالميناء.
وأكدت أنه جارٍ تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.
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