ميناء غرب بورسعيد

أماني العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، اليوم الخميس، تفريغ 3200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد.



وأشارت في بيان إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة PEARL.T والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3200 طن صودا كاوية بالميناء.



وأكدت أنه جارٍ تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.