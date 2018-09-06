المعرض السنوي للاستثمار BiznEX يصل الخليج العربي في 2019

دول الخليج

سيد بدر



كشفت شركة فرانشايز جيت Franchising Gate، الرائدة إقليمياً بالاستشارات التسويقية في صناعة الامتياز التجاري والاستثمار، والمسؤولة عن تنظيم المعرض السنوي الأول للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر BiznEX Egypt 2018، عن التوجه إلى دول الخليج العربي لتنظيم الدورات المقبلة من المعرض بها، بدءًا من العام المقبل 2019.



وتشهد الدورة الأولى من المعرض المقرر انطلاقها خلال الفترة من من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية – محور المشير بالتجمع الخامس – القاهرة، مشاركة عربية كبيرة بشكل عام، وخليجية بشكل خاص، ممثلةً في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، إلى جانب الأردن، ولبنان، والمغرب، وذلك في إطار المساع الحثيثة من إدارة المعرض، لمغازلة المستثمريين العرب، واستقطاب رجال الاعمال، للمشاركة بفعاليات النسخة الأولي من المعرض، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة ، لمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.biznexegypt.com.



ويستهدف المعرض من خلال نقل وجهته بدءً من العام المقبل إلى دول الخليج العربي، دعم التوسع للعلامات التجارية المصرية في منطقة الخليج، إلى جانب التماشي مع الأهداف القومية للدولة، الرامية إلى توطيد وتعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي مع دول منطقة الخليج العربي.



كما تلعب دول الخليج العربي دوراً هاماً في النهوض بالاقتصاد المصري، من خلال زيادة الصادرات إليها، فوفقاً للجهاز المركزي للمحاسبات بلغ حجم التبادل بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما يخص الصادرات المصرية للخليجن نحو 657.351 مليون دولار، مقابل 642.210 مليون دولار واردات من تلك الدول لمصر. وعلى المستوى العربي بلغ حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجارى 2018، نحو 25.088 مليار دولار، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية للدول العربية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2018، نحو 2.456 مليار دولار، مقارنة بـ 3.159 مليار دولار واردات.



ويسعى المعرض السنوي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر BiznEX Egypt 2018، لإتاحة فرص استثمارية جديدة بأسواق واعدة كدول الخليج العربي، من خلال إقامة المعرض بها في دوراته القادمة، خاصة في ظل ما تحظى به هذه الدول من مناخ استثماري مثالي، يمثل فرصة هائلة أمام الشركات المتطلعة للتوسع في استثماراتها.



