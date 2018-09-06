6 معلومات عن أول الطروحات الحكومية فى البورصة

محمد معيط وزير المالية

مها أبوودن



أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، بشكل رسمى عن بدء برنامج طرح حصص من شركات حكومية فى البورصة، فى خطوة هامة لم تحدث منذ 10 سنوات.



وترصد "المال"، فيما يلى عدد من المعلومات المهمة حول الطرح الأول:



1- يشمل الطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان ككل.

2- منفذ الطرح: شركة هيرميس EFG Hermes.

3- الجهة التى اختارت منفذ الطرح: شركة إن آى كابيتال NI Capital، مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات.

4- الحصيلة المتوقعة من بيع الأسهم: ملياري جنيه.

5- مستهدفات برنامج الطروحات: تعميق سوق المال المصري وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة المصرية إلى جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين في سوق المال المصرية خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس علي زيادة حجم الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية المصرية، وبالتالي ترسيخ مكانة البورصة المصرية كأحد افضل البورصات الناشئة علي مستوي العالم.

6- تسعى الحكومة لتنفيذ البرنامج بأسرع ما يمكن، لأنها اتفقت على طرح حصص حكومية من 4 إلى 6 شركات خلال العام المالى الجارى 2018/2019 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى حصلت بموجبه على شريحتين سنويتين من قرض يبلغ إجماليه 12 مليار دولار.