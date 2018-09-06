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طاقة
عطل مفاجئ بمحطات كهرباء طما وجرجا
الخميس 06 سبتمبر 2018 02:43 م
كهرباء
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كهرباء
عمر سالم
أعلن مركز التحكم القومي للكهرياء أنه في تمام الساعة 12.38 تعرضت محطات محولات طما، وجرجا وريفا جهد 220 ك.ف للفصل نتيجة عطل مفاجئ.
وأوضح المركز في بيان عاجل أنه تم على الفور القيام بمجهودات مستمرة لإعادة الجهد والتيار للأماكن المتأثرة، وبالفعل تم إعادة التغذية الكهربائية فى تمام الساعة 12.50.
وأضاف أنه جارى عمل اللازم لمعرفة أسباب العطل.
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