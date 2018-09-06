عمرو نصار: تطوير منطقة التجارة العربية.. واتفاقية لجذب الاستثمارات إليها



إقرار الميثاق العربى الاسترشادى لتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالدول أعضاء الجامعة العربية



محمد ريحان



ترأس المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وفد مصر المشارك باجتماعات الدورة الـ "102" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت صباح اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأضاف نصار أن الاجتماعات أكدت أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتشمل موضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة وتسهيل التجارة والملكية الفكرية، لافتاً إلى أنها شددت على ضرورة تحديث الإطار التشريعي والقانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية من خلال إنشاء لجان فنية جديدة لهذا الغرض وذلك للعمل على زيادة معدلات نمو التجارة العربية البينية، والتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومع مناطق التجارة الحرة المماثلة.



وقال الوزير إن جدول أعمال الاجتماعات ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومنها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم في عضويتها 18 دولة عربية حيث تم اعتماد آلية للشفافية في إطار الاتفاقية وكذلك آلية لالتزام الدول بقرارات المجلس وذلك بهدف الحد من معوقات التجارة العربية بين الدول الأعضاء، كما تابعت الاجتماعات تطورات الاتحاد الجمركي العربي.



ولفت إلى أن الاجتماعات ناقشت ايضاً موضوع الاستثمار في الدول العربية حيث تم الاتفاق على اعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تلائم التطورات الدولية وتوفر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الى المنطقة العربية، خاصة في إطار قيام عدد من الدول ومنها مصر بتطوير قوانين الاستثمار بها، مشيرا الى ان الاتفاقية تسهم في تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية بالدول أعضاء جامعة الدول العربية.



وأوضح نصار أن الاجتماعات أقرت الميثاق العربي الاسترشادى لتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للدول العربية، كما تابعت تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الافريقية وخطة التعاون المشترك والتي تشمل مشروعات عربية افريقية مشتركة ذات أولوية من الجانبين، لافتاً انه تم ايضاً استعراض موضوع إنشاء شركتين تابعتين للقطاع الخاص بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.



واشار الى انه تم اصدار قرار بشأن اعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة المقرر عقدها بدولة تونس خلال شهر مارس المقبل وكذا اعداد الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات الاقتصادية المقترح عرضها على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بلبنان خلال شهر يناير المقبل.



وكانت الدكتورة أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية قد ترأست الوفد المصري بالاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية واجتماع كبار المسئولين وذلك خلال الفترة من 2-5 سبتمبر الحالى وذلك بمشاركة عدد من وفود الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة.