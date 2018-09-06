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بورصة وشركات
فض المظاريف الفنية والمالية لطرح شركة أموك.. اﻷسبوع المقبل
الخميس 06 سبتمبر 2018 02:37 م
شركة أموك
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فض المظاريف الفنية والمالية لطرحي الشرقية وأموك.. الأسبوع الحالي
شركة أموك
أسماء السيد
عملت "المال" من مصادر مطلعة، أن شركة "إن آي كابيتال" بنك الاستثمار الحكومي المشرف على برنامج الطروحات الحكومية، ستفض مظاريف مناقصة اختيار المستشار المالي لطرح شركة اﻹسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، اﻷسبوع المقبل.
كانت "المال"، كشفت مؤخرًا عن أن 7 بنوك استثمار تقدموا بعروضهم لشركة إن أي كابيتال، للمنافسة على مناقصة اختيار المستشار المالي لطرح شركتي الشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، ليتم اﻹعلان من قبل وزارة المالية على اختيار هيرمس لتنفيذ عملية طرح الشرقية، ويُنتظر اﻹعلان عن آخر لصالح أموك اﻷسبوع المقبل.
وجاءت الـ7 بنوك استثمار، هي: المجموعة المالية هيرميس، سي أي كابيتال القابضة، بلتون، إتش إس بي سي، إتش سي، فاروس، وأرقام.
وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية بـ5 شركات حكومية مدرجة بسوق المال قبل نهاية العام الحالي، في إطار برنامج أوسع لطرح شركات وبنوك عامة في البورصة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص دور الدولة في إدارة الشركات العامة.
والـ5 شركات هى: مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، أبوقير للأسمدة.
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