أكاديمية البحث العلمي توقع مذكرة تفاهم مع مركز العلوم والتكنولوجيا في سريلانكا

محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

المال- خاص



وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز العلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لدول عدم الإنحياز.



ووقع مذكرة التفاهم من الجانب المصري الدكتور سامح سرور المشرف على العلاقات الثقافية والعلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نيابةً عن الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية ومن جانب مركز العلوم والتكنولوجيا وقع الدكتور أرون كولشريشتا، المدير العام للمركز وبحضور كل من وزير البحث العلمي السريلانكي وأعضاء المجلس التنفيذي للمركز وبعض ممثلي الدول الأعضاء وكذلك نائب السفير المصري بدولة سيريلانكا.



وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمركز العلوم والتكنولوجيا لدول حركة عدم الانحياز المنعقد اليوم بسريلانكا، ويأتي ذلك في إطار التعاون العلمي المشترك وإدراكاً لأهمية تبادل الخبرات في مجال العلوم والتكنولوجيا بين دول العالم وانطلاقاً من دور مصر الرائد، حيث تتناول مذكرة التفاهم برنامج زمالة تستضيفه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كما يقدم هذا البرنامج فرص تدريب للعلماء والباحثين في الدول الأعضاء في (مركز العلوم والتكنولوجيا بدول حركة عدم الإنحياز)؛ لتنمية مهاراتهم في مجالات الأبحاث الطبية والتكنولوجيا الحيوية، ويمكن من خلال البرنامج اطلاق مشروعات بحثية مشتركة بين العلماء المصريين ونظرائهم من الدول الأعضاء في مركز العلوم والتكنولوجيا، وتقدم الإتفاقية آلية تمكن العلماء في الدول النامية لإستخدام الإمكانيات البحثية المتوفرة في الجامعات ومراكز البحوث المصرية من خلال التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أن البرنامج يتيح وسيلة لإنشاء شبكة تعاون علمي قوية بين الدول النامية.