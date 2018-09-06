يوم إضافى لمنى الشاذلى.. وهنا العاصمة من السبت للثلاثاء

لميس الحديدى



رحاب صبحى



أكدت مصادر لـ «المال» أن قناة CBC العامة، ستشهد إطلاق برنامج فنى جديد يقدمه 3 مذيعات من خارج القناة، وذلك بعد التغييرات التى حدثت فى هيكل ملكيتها.



وفيما يتعلق ببرنامج «هنا العاصمة« الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، وما تردد من أنها فوجئت بإلغاء بث برنامجها بعد وصولها إلى الاستوديو، قالت المصادر إنها لم تأت فى ذلك اليوم من الأساس، وأقرت بأن هناك مطالبة لتقليل الجرعة السياسية فى «هنا العاصمة، لكن ذلك ليس المشكلة، ولكن هناك مشاكل تتعلق بأسلوب سير العمل، ويجرى حالياً حلها، كما كشف أن لميس الحديدى تلقت عرضاً للانتقال إلى قناة «ON E»، لكنها رفضته.



وأوضح المصدر أنه تم إضافة يوم الأربعاء لعدد أيام عرض برنامج «معكم«، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، يومى الخميس والجمعة، على أن يعرض برنامج «هنا العاصمة« من السبت إلى الثلاثاء.







