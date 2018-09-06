سحر نصر: مليار دولار من التمويل الإسلامى لتوفير السلع

سحر نصر جديد



أحمد عاشور



تشهد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور علي مصيلحي وزير التموين بعد قليل، مراسم التوقيع على اتفاقية بقيمة مليار دولار من مؤسسة التمويل الإسلامى للتمويل التجارى لتوفير السلع التموينية للمواطنين.



وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الاتفاق يستفيد منه 67 مليون مواطن.















