أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

سحر نصر: مليار دولار من التمويل الإسلامى لتوفير السلع

سحر نصر جديد
سحر نصر جديد
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سحر نصر جديد


أحمد عاشور

تشهد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور علي مصيلحي وزير التموين بعد قليل، مراسم التوقيع على اتفاقية بقيمة مليار دولار من مؤسسة التمويل الإسلامى للتمويل التجارى لتوفير السلع التموينية للمواطنين.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الاتفاق يستفيد منه 67 مليون مواطن.







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