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بورصة وشركات
ليفت سلاب بصدد طرح مرحلة ثانية لاكتتاب زيادة رأس المال
الخميس 06 سبتمبر 2018 02:30 م
ليفت سلاب
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البورصة توافق على اكتتاب زيادة رأسمال ليفت سلاب مصر
فرست للاستشارات تقدر القيمة العادلة لسهم "ليفت سلاب" بـ11.24 جنيه
ليفت سلاب
رجب عزالدين
قالت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، إنها بصدد فتح مرحلة ثانية للاكتتاب فى زيادة رأس المال.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن المرحلة الأولى للاكتتاب لم تسفر عن أى تحركات، ولم يتم إيداع أية مبالغ في الحساب الخاص بها.
ووافقت عمومية الشركة، فى يونيو الماضي، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 54.9 مليون إلى 79.9 مليون جنيه في حدود رأسمال الشركة المرخص به والبالع 400 مليون جنيه.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 54.9 مليون جنيه، موزعاً على 5.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
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