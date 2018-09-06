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اقتصاد وأسواق
FAW: ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية العالمية إلى 167.6 نقطة
الخميس 06 سبتمبر 2018 02:25 م
منظمة الأغذية والزراعة الفاو
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خالد بدر الدين
أعلنت وكالة الأغذية والزراعة FAW (فاو)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن أسعار الأغذية العالمية ارتفع بنسبة طفيفة في شهر أغسطس الماضى، مقارنة مع يوليو من هذا العام، مع ارتفاع أسعار القمح الذي عوض انخفاض مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية والألبان.
وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر ارتفعت قليلاً إلى 167.6 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 167.2 نقطة في يوليو الماضى.
وذكرت "فاو"، أنه من المتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.587 مليار طن، بانخفاض 64.5 مليون طن أو 2.4 % عن الإنتاج القياسي العام الماضى وخفضت المنظمة توقعاتها لإنتاج القمح العالمي هذا العام بنسبة 1.9 % منذ يوليو الماضى، لتصل إلى 722 مليون طن ليسجل أدنى مستوى منذ عام 2013.
وأدى انخفاض إنتاج القمح، الذي يرجع بشكل كبير لموجة حر في أوروبا، إلى ارتفاع أسعار هذا المحصول 8 % في أكبر زيادة بين جميع مؤشرات وكالة الفاو.
على النقيض من ذلك، انخفض مؤشر فاو لأسعار السكر 5.4 % عن يوليو ليسجل أدنى مستوياته في عشر سنوات.
وذكرت المنظمة أن هذا الانخفاض يرجع بدرجة كبيرة إلى التراجع المستمر في العملتين البرازيلية والهندية أمام الدولار الأمريكي.
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