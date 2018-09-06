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اقتصاد وأسواق
المجلس المصرى الرومانى ينظم اجتماعًا تحضيريًا لدورته السابعة
الخميس 06 سبتمبر 2018 02:19 م
مجلس الأعمال المصرى الرومانى
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مجلس الأعمال المصرى الرومانى
محمود محسن
ينظم مجلس الأعمال المصرى – الرومانى، برئاسة الدكتور أحمد السكرى -الإثنين المقبل- اجتماعاً تحضيرياً بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، للترتيب لانعقاد الدورة السابعة للمجلس المشترك، بحضور المستشار التجاري بسفارة رومانيا بالقاهرة، ولفيف من رجال الأعمال والشركات والجهات المعنية بالمشاركة فى افتتاح أعمال الدورة الجديدة.
وأعلن رئيس الجانب المصري بالمجلس، عن تنظيم مجلس الأعمال المصرى الروماني رحلة عمل إلى رومانيا، على هامش حضور انعقاد الدورة السابعة لمجلس الأعمال المشترك، والمقرر إقامتها فى العاصمة بوخارست فى الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر المقبل.
وأضاف السكري أن الاجتماع التنسيقى للجانب المصرى بمقر جمعية رجال الأعمال، يبحث متطلبات الشركات والجهات الحكومية المعنية بالاجتماعات الثنائية من المشاركين فى أعمال الدورة، بحضور جورج بتروسان المستشار التجاري بسفارة رومانيا بالقاهرة للإستماع إلى متطلبات كل شركة على حده بهدف توفير الشركاء الرومانيين والترتيبات الخاصة بعقد اللقاءات الثنائية أثناء الزيارة.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش جدول اعمال الدورة السابعة للمجلس وأهم الموضوعات التي ستطرح اثناء الإجتماعات المشتركة ومتطلبات الجانب المصري، إضافة إلى تحديد أهم مجالات التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والروماني والترتيبات الخاصة باللوجيستيات ورحلة العمل المرتقبة للمجلس لبوخارست.
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