أسعار الفاكهة تتحدى المقاطعة.. وتواصل الارتفاع

المانجو تعزز المناعة والأيض والإبصار

الصاوي أحمد



واصلت أسعار الفاكهة ارتفاعها، رغم وجود حملات المقاطعة التي انطلقت قبل 6 أيام، وتستمر حتى الغد.



و أكد تجار خضراوات وفاكهة في الأسواق، أن أسعار الفاكهة لاتزال مرتفعة رغم وجود حملات المقاطعة لأن السوق تعاني من نقص في المعروض.



وأشار التجار أن سعر المانجو العويس يتراوح بين 25-35 جنيهًا، الزبدية 20، الفص 50، الجوافة 12، البلح الرملي الأصفر والأحمر من 6 إلى 8 جنيهات، والرمان 5.



وأشار التجار إلى أن سعر العنب البناتي 15، البلدي 8، الخوخ 20، البرقوق 25، الكمثرى 18، التين 15.



وواصلت أسعار الخضراوات استقرارها في الأسواق نتيجة زيادة معدلات طرح المحاصيل من المزارع إلى أسواق الاستهلاك.



وسجل سعر الكوسة 9 جنيهات، والطماطم 5 إلى 6، البطاطس 8، الفلفل الرومي 8، البصل 5، والجزر 8.



وسجلت أسعار الخيار 6 جنيهات، الفلفل الألوان 24، البامية 10 : 13، الملوخية جنيهان للرابطة، والباذنجان الرومي 3، العروس الأبيض 5، الأسود 4.



ولفت تجار إلى أن سعر الليمون 10 جنيهات، الثوم الأبيض 15، والثوم الأحمر 18، ورابطة الخضرة نصف جنيه.



وتراجعت معدلات سحب الفاكهة من الأسواق المركزية بنسبة 40%، رغم ذلك لم تهدأ الأسواق وتشير الأرقام والمقارنات إلى أن سعر البيع في سوق التجزئة أقل كثيرًا من السوق الاستهلاكية بنسب قد تصل لـ 50%.