أعمال إسكندرية تبحث مع السفارة التشيكية تنمية العلاقات التجارية

رجال أعمال إسكندرية



اتفاق مبدئي على تسير عدد من البعثات التجارية بين البلدين سيتم الإعلان عنها مستقبلاً



معتز محمود



أستقبل المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية ووفد من مجلس الإدارة جيرى شارفات مستشار القسم التجاري لسفارة التشيك بالقاهرة، وبافيل كالينا مدير وكالة ترويج التجارة التشيكية، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك.



من جانبه أوضح المهندس محمد صبري، أن "رجال أعمال إسكندرية"، تعمل في الفترة الأخيرة علي تنمية علاقتها الخارجية بهدف دفع سبل الاستثمار بين مصر ومختلف الدول الخارجية، مشيراً إلي أن اللقاء شهد الاتفاق علي تنظيم لقاءات آخري في القريب العاجل.



وأعلن صبري، عن الوصول إلى اتفاق مبدئى على تسيير عدد من البعثات التجارية بين البلدين سيتم الإعلان عنها مستقبلاً، والتى تستهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.