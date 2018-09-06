نعيم: البورصة المصرية تمر بمرحلة ترقب

البورصة المصرية

أسماء السيد



أوضحت بحوث شركة "نعيم القابضة"، أن مؤشر البروصة المصرية الرئيسي يمر بمرحلة ترقب، ولم يتمكن من تخطي حاجز المقاومة عند 16000 ألف نقطة، ويتشبث بمستوى الدعم عند قرب 15750 نقطة.



وأكدت أنه في حال تمكنه من تخطى مستوى المقاومة سيمهد له الطريق للصعود نحو مستوى 16800 نقطة، بينما إن لم يستطع الثبات أعلى 15750 فإن ذلك سيدفع به للتراجع لمعاودة اختبار مستوى الدعم 15090 نقطة.



ونصحت المتعاملين بأن يسلكوا مهجًا إنتقائيًا في عملية الاختيار.