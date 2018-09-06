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بورصة وشركات
مشتريات المصريين تدفع البورصة للصعود في منتصف التعاملات
الخميس 06 سبتمبر 2018 01:16 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الخميس- وسط اتجاه شرائى للمصريين.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.24% عند مستوى 15788 نقطة، وكذا الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 748 نقطة حتى الساعة 12:30.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 308 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 25 مليون جنيه، ومليون جنيه على التوالى.
واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 16 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه و8 ملايين جنيه و188 ألف جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 67 سهمًا من إجمالى 151 سهماً متداولًا، وهبط 29 وبقى 55 دون تغير.
البورصة المصرية
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