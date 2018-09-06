التفاصيل الكاملة لنتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة

المال - خاص:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، اليوم الخميس، نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2018.





كانت الوزارة أعلنت أن الحد الأدنى للقبول في الكليات، وصل أقصاه لـ205 درجات، علمًا بأن إجمالي عدد الطلاب المرشحين للمرحلة الثالثة 203871 طالبًا وطالبة، منهم 116188 بالشعبة العلمية، و87683 الشعبة الأدبية.





وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، أنه بعد إعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع 528799 طالبًا وطالبة فى المراحل الثلاث.





وأكدت الوزارة أنه سيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة التحويلات الالكترونية للمرحلة الثالثة.

وأضافت أنه تيسيرًا على الطلاب سيتم فتح باب التحويلات أمام المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، خلال الفترة من السبت الموافق 8 / 9/ 2018، حتى الأربعاء الموافق 12 /9/2018، عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.





يذكر أن إجمالى أعداد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدورين (الأول والثاني) 213272 طالبًا وطالبة.





وللإطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة اضغط هنا:

