أكتيس تعرض دولارًا واحدًا للاستحواذ على أبراج

أكتيس



خالد بدر الدين



تقدمت اليوم الخميس شركة أكتيس Actis إحدى أكبر شركات الاستثمار في الأسواق الناشئة، بعرض قيمته دولار واحد فقط لشراء وحدة صناديق الأسهم الخاصة في مجموعة أبراج التى تتخذ من إمارة دبى مقرا لها والتي كانت تدير يوما ما أصولا بقيمة 14 مليار دولار.



وذكرت وكالة بلومبرج أن العديد من الشركات العالمية انضمت لشراء وحدة صناديق أبراج المتعثرة اليوم لإدارة أموالها ومنها شركة فيستريا جروب التى تتخذ من شيكاغو الأمريكية مقرا لها وشركة "أجيلتي بابليك ويرهاوسينج " الكويتية ومجموعة أبو ظبي المالية الإماراتية التى تحالفت مع "سينتربريدج بارتنرز" التى تتخذ من نيويورك مقرا لها كما قدمت شركة NBK CAPITAL الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني للاستحواذ على أعمال مجموعة أبراج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حين تقدمت شركة سينتريكوس Centricus ومقرها لندن بعرض للاستحواذ على أعمال أبراج في تركيا وجنوب شرق آسيا.



وتأتي هذه العروض في وقت يسعى فيه الفريق المالي الذي عينته المحكمة إلى إعادة هيكلة المجموعة المتعثرة وتسوية أكثر من مليار دولار من الديون من خلال بيع أصولها، إلا أن عملية تفكيك هذه الأصول وبيعها تبينت أنها معقدة كثيرا ومن المرتقب أن يقدم الفريق المالي العروض للشركاء في المجموعة لاختيار المشترين بحلول غد الجمعة.



ولم تكشف وكالة بلومبرج مزيدا من التفاصيل عن عرض شركة أكتيس لكنها قالت أن الشركة الإنجليزية لم ترد على طلب التعليق بينما أكدت صادر أن فيستريا ومقرها شيكاغو ومجموعة روهاتين وشركة أجيليتي للمخازن العمومية ومجموعة أبوظبي المالية قدمت عروضا لشراء أبراج المتعثرة، كما أن الشركات القائمة على تصفية أبراج حصلت أيضا على عروض للعمليات الإقليمية داخل الوحدة.



وأعلنت أيضا مصادر لبلومبرج أن شركة كولوني كابيتال التي رفضت في وقت سابق تقديم عرض لشراء شركة أبراج لتمويل أعمالها بالكامل قدمت عرضا لعملياتها في أمريكا اللاتينية في الوقت الذي تقدم فيه هيليوس كابيتال مانيجمنت طلبا للحصول على المنصة الإفريقية بينما قدمت شركة الوطني كابيتال التى تمثل وحدة الاستثمار المصرفي في بنك الكويت الوطني عرضا لعمليات أبراج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأكدت مصادر لبلومبرج أن شركة الاستشارات “سنتريكوس” التي تتخذ من لندن مقرا لها ويديرها المؤسسان نزار البسام ودالنج أريبورنو تقدمت بعرض لشراء الأجزاء التركية وجنوب شرق آسيا من عمليات أبراج، كما أن شركة بروكفيلد لإدارة الأصول قد تكون مهتمة بأجزاء من الوحدة.



ويسعى كل من شركة “ديلويت إل إل بي” وشركة “برايس ووترهاوس كوبرز إل إل بي” للحصول على عروض إضافية لأعمال الصناديق بعد رفض مستثمريها لعروض سابقة كما يخطط المصفون لتقديم العروض لشركاء محدودين واختيار المشترين بحلول غد الجمعة.



وكانت أكتيس Actis إحدى أكبر شركات الاستثمار في الأسواق الناشئة، قد تقدمت الشهر الماضى بعرض شراء الجزء الأكبر من صناديق الأسهم الخاصة في مجموعة أبراج التى تتخذ من إمارة دبى مقرا لها، ومن المتوقع أن تبرم "أبراج" الصفقة مع أحد المشترين بنهاية العام الحالي.



بينما تقدمت أبراج بطلب للتصفية المؤقتة في جزر الكايمان في يونيو الماضي وذلك بعد شهور من خلافات مع مستثمرين والمتعلقة بسوء استخدام أموالهم في صندوق الرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.



وظهرت كولونى كابيتال كمشترية محتملة لصناديق شركة أبراج التى تديرها فى أمريكا اللاتينية وشبه الصحراء الأفريقية وشمال أفريقيا وتركيا، ولكنها واجهت صعوبات بعد أن طلب أحد المستثمرين مراجعة أسلوب أبراج فى إدارة الأموال.



وأسس شركة أبراج عريف نقفى المولود فى كراتشى برأسمال 60 مليون دولار فقط عام 2002 ولكنه استطاع أن يجعلها شركة رائدة فى الأسواق الناشئة لترتفع أصولها إلى أكثر من 13.6 مليار دولار، ولكن 4 مستثمرين تقدموا فى آخر العام الماضى بشكاوى تتهم شركة أبراج بسوء استخدام أموال صندوق الرعاية الصحية مما أدى إلى تفاقم أزمة إدارة الصندوق ووقف أنشطته.