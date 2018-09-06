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عقـــارات
تسليم الدفعة السادسة من وحدات المرحلة الأولى لـ«دار مصر» بالعاشر
الخميس 06 سبتمبر 2018 12:02 م
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
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موعد تسليم 336 وحدة بالمرحلة الثانية لمشروع دار مصر
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
بدور إبراهيم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم الدفعة السادسة من الوحدات السكنية، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" بمدينة العاشر من رمضان، للفائزين بها، حيث سيتم تسليم 96 وحدة (4 عمارات) نموذج (B) شرق المعهد بالمجاورة 65، أرقام (57 – 58 – 72 – 73).
وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: إنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات، للتعاقد، وموافاة الجهاز بما يفيد تسليم الوحدة للعميل.
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