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استثمار
وزير قطاع الاعمال لـ«صندوق النقد»: بدأنا إجراءات طرح شركات بالبورصة
الخميس 06 سبتمبر 2018 11:57 ص
هشام توفيق
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هشام توفيق
أحمد عاشور
استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ريزا باكير الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من جوانب التعاون القائمة بين مصر والصندوق، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
واستعرض الوزير الجهود الراهنة لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المديين القصير والمتوسط، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مناقشة الدراسات التحليلية للشركات القابضة لبيان نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات على مستوى الشركات التابعة.
كما أشار إلى اتخاذ الحكومة لخطوات فعلية للبدء في تنفيذ برنامج الطروحات بالبورصة المصرية والذى تشارك فيه الوزارة من خلال عدد من الشركات التابعة لها، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد باكير على أن صندوق النقد يولي اهتمامًا كبيرًا بخطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة الرشيدة في الإدارة.
وأشاد باكير بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى استعداد الصندوق لتقديم استشارات فنية لمصر من خلال خبراته في الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من التجارب المماثلة في دول أخرى.
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