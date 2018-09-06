وثائق صناديق الاستثمار تعاود الارتفاع الجماعى

صناديق الاستثمار



فاروس الأكثر صعودًا بنسبة 4.99%



أحمد على



عادت وثائق صناديق الاستثمار للصعود الجماعى من جديد، عقب أسابيع من التحركات المتباينة والهابطة، مدعومة بأداء البورصة المصرية فى الأسبوع الماضى، وارتفاعات مؤشرها الرئيسى EGX30 الإيجابية.



كان صندوق «فاروس» المدرج بفئة الأسهم الأكثر صعودًا فى جميع فئات الصناديق، محققًا ارتفاعًا بنسبة %4.99 مسجلًا 138.74 جنيه للوثيقة الواحدة.



أنهت البورصة تعاملاتها الأسبوع المنقضى على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، وارتفع EGX30، %5، إلى 16009 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %1.27 إلى مستوى 747 نقطة، ومؤشر EGX100الأوسع نطاقا بنسبة %2.13 إلى مستوى 1639 نقطة.



ربح رأس المال السوقى 26 مليار جنيه، ليصعد إلى 882 مليار جنيه، مقارنة 856 مليار جنيه، فى ختام الأسبوع السابق.



استحوذت سوق الأسهم بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، على %69.53 من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، حين مثلت قيمة التداول للسندات %30.47 خلال الأسبوع.



استحوذت تعاملات المصريين على %80.84 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة %14.01 والعرب على %5.15، بعد استبعاد الصفقات.



سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 41.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 2.63 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



صراع ثنائى على صدارة المتوازنة



شهدت تعاملات صناديق الاستثمار فئة المتوازنة الأسبوع الماضى، منافسة شرسة بين صندوق بنك الكويت الوطنى "الميزان"، وصندوق بنك الاستثمار العربى "سندي"، على صدارة قائمة ارتفاعات الفئة بنسبة صعود قدرها %3.14، لتسجل قيمة وثيقة الأول 330.24 جنيه، فيما بلغت قيمة وثيقة الثانى 13.75 جنيه.



فى المركز الثالث جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع "الثقة" بنسبة ارتفاع قدرها %3.03 لتسجل وثيقته ما قيمته 245.36 جنيه، رابعًا حل صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %2.76 بقيمة 43.50 جنيه.



فى المركز الخامس سجل صندوق بنك مصر الأول حضوره بنسبة ارتفاع قدرها %2.48 بقيمة 220.60 جنيه، خلفه صندوق بنك الائتمان الزراعى بنسبة ارتفاع %2.10 بقيمة 259.08 جنيه، وسابعًا جاء صندوق البنك التجارى الدولى "تكامل: بنسبة %1.58 بقيمة 188.51 جنيه، وأخيرًا فى المركز الثامن حل صندوق مصر الخير بنسبة %0.46 بقيمة 25.07 جنيه.



«فاروس» نجم الأسبوع



تألق صندوق «فاروس» بفئة الأسهم خلال الأسبوع الماضى، محققًا أعلى نسبة ارتفاع فى تلك الفئة بلغت %4.99 بقيمة 138.74 جنيه، ليحتل بها صدارة ترتيب الأسبوع، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى "نماء" بنسبة ارتفاع %4.05 بقيمة 19.38 جنيه للوثيقة.



فى المركز الثالث، من الأكثر صعودًا جاء صندوق بنك المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة %3.94 بقيمة 368.05 جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق بنك بلوم مصر بنسبة صعود %3.86 بقيمة 223.06 جنيه.



وخامسًا حل صندوق بنك التعمير والإسكان "تعمير" بنسبة صعود %3.66 بقيمة 253.16 جنيه للوثيقة.





تنافس ثلاثى على اعتلاء «النقدية»



نجحت فئة الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع الماضى منافسة ثلاثية على صدارة تلك الفئة، وسجلت 3 صناديق نسبة ارتفاع قدرها %0.27 وهى صندوق البنك التجارى الدولى «أصول»، وصندوق «بنك بلوم مصر»، وصندوق «بنك التعمير والإسكان-موارد».



فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع قدرها %0.26، جاء صندوق بنك إتش أس بى سى، وصندوق تنمية الصادرات «يومى»، وصندوق جريدى أجريكول مصر الثالث، وصندوق البنك الأهلى الرابع، وصندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء»، وصندوق بنك الاستثمار العربى، وصندوق البنك الأهلى المتحد "ثروة".



بنسبة صعود %0.25، جاء صندوق أروب للتأمين، وصندوق البنك العربى الإفريقى "جمان"، وصندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى حصاد، وصندوق بنك أبوظبى الوطنى، وصندوق بن الكويت الوطنى "إشراق" وصندوق بنك مصر إيران الثانى.



على مستوى الدخل الثابت، تصدر صندوق البنك العقارى المصرى العربى "المصري" بنسبة %0.35 بقيمة 175.39 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الثامن فى المركز الثانى بنسبة %0.26 بقيمة 1451.49 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى "جذور" بنسبة صعود %0.26 بقيمة 19.33 جنيه، ورابعًا بنسبة صعود %0.22 حل صندوق البنك التجارى الدولى "ثبات" بقيمة 219.97 جنيه.



جاء صندوق بنك القاهرة "الثابت" وحيدًا فى قائمة الهابطين بنسبة %0.26 لتتراجع قيمة وثيقته الى 166.43 جنيه.



«الحياة» يتقدم فى الإسلامية و«فيصل» الأخير



جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» فى صدارة قائمة الصاعدين بنسبة %3.92 بقيمة 23 جنيه للوثيقة، فيما جاء صندوق بنك البركة مصر ثانيًا بقيمة 127.91 جنيه للوثيقة، بنسبة صعود %3.17.



فى المركز الثالث حل صندوق البنك الأهلى المصرى، وبنك البركة "بشائر" بنسبة صعود 3% بقيمة 86.58 جنيه للوثيقة، رابعًا حل صندوق بنك مصر بنسبة %2.96 بقيمة 134.88 جنيه، وفى المركز الخامس جاء صندوق بنك فيصل الإسلامى -التجارى الدولى «أمان» بنسبة %2.89 وبقيمة 114.14 جنيه للوثيقة.



ظهور لافت لصناديق «تحديد الأصول»



صعدت صناديق تحديد الأصول بنسب قوية، بنسبة %3.73 لصندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بقيمة 786.06جنيه، وبنسبة %3.69 لصندوق بنك تنمية الصادرات "كنوز" بقيمة 206.45 جنيه للوثيقة.



فيما جاءت تحركات صناديق العملة الأجنبية ثابتة نسبيًا، وصعدت بنسب طفيفة بلغت %0.03 لوثيقة صندوق مصر النقدى الدولارين وهى النسبة المعتادة الأسبوعية لتسجل مستوى 11.562 دولار، فيما بقيت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند مستوى 10.964 يورو، دون تغير يُذكر.











