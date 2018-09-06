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اتصالات وتكنولوجيا
«دى ميديا» تفاوض «CBC» على وكالتها الإعلانية
الخميس 06 سبتمبر 2018 10:12 ص
cbc 2
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■ مصادر: وائل الإبراشى ينتقل إلى On tv ببرنامج جديد
ياسمين فواز وسمية كمال
تتفاوض شركة دى ميديا للإنتاج الإعلامى للحصول على الوكالة الإعلانية الخاصة بشبكة قنوات CBC، التى استحوذت عليها مجموعة إعلام المصريين المملوكة لشركة إيجل كابيتال، وانفردت «المال» بخبر الصفقة عبر موقعها الإلكترونى أمس الأربعاء.
كانت CBC قد أوقفت منذ يوم السبت الماضى، بث برنامج «هنا العاصمة» الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، مكتفية ببرومو ترويجى للبرنامج فى ثوبه الجديد، أظهر أن عودته فى قالب فنى اجتماعى، وتمتلك دى ميديا الوكالة الإعلانية لشبكة قنوات DMC، والحياة، وONTV.
وأكدت مصادر لـ «المال» أن شبكة قنوات النهار تواجه أزمات داخلية، ويدرس القائمون على إدارتها سيناريوهين، الأول التخارج من سوق الميديا، وآخر هو الاندماج مع إحدى الشبكات الكبرى القائمة.
وشهدت الفترة الأخيرة تطورات وصفت بالدراماتيكية فى سوق الإعلام المصرى، منها انتشار ظاهرة الاندماج بين الفضائيات، وكان آخرها بين «Ontv«و«DMC»، وأسفر عن إغلاق قناة DMC SPORT، وإطلاق قناة On sport 2، وانتقال الإعلامى عمرو أديب إلى قناة MBC مصر، عبر برنامجه الجديد «الحكاية«، والذى تبدأ أولى حلقاته منتصف الشهر الجارى.
وكشفت المصادر عن انتقال الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج «العاشرة مساءاً على قناة دريم، إلى قناة «ON tv»، وسيتم الإعلان عن ذلك قريباً.
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