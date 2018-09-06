EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنكا مصر والقاهرة يتعاقدان مع موديز لتطبيق معيار المحاسبة الجديد
الخميس 06 سبتمبر 2018 10:03 ص
بنك القاهرة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بنك القاهرة يوقع شراكة مع أرسنال الإنجليزى لمدة 3 سنوات
بنك القاهرة يخطط لمضاعفة التمويل متناهى الصغر إلى 7 مليارات جنيه
المنيا تكلف بنك القاهرة بترويج 560 فدانًا على القطاع الخاص
بنكا مصر أوروبا وفرانكفورت ألمانيا يمولان توسعات جالينا الغذائية
بنك القاهرة
سهير محمد
توصل بنكا مصر والقاهرة لاتفاق نهائى مع مؤسسة موديز العالمية للبدء فى تطبيق معيار المحاسبة الجديد المعروف باسم IFRS 9، وذلك بعد المفاضلة بين ما يقرب من 6 عروض من مؤسسات أخرى، منها ستاندرد آند بورز وغيرها.
وقالت مصادر لـ«المال» إنه من المقرر توقيع الاتفاق النهائى بين البنكين الحكوميين والمؤسسة العالمية، خلال الأسبوع الجارى أو المقبل على أقصى تقدير، بعد أن تم الاتفاق على جميع التفاصيل للبدء فى التطبيق مباشرة.
ويتضمن العرض المقدم من موديز توفير جميع الخدمات الخاصة بالسوفت وير والاستشارات المالية والفنية المعنية بتطبيق المعيار الجديد.
ويمتد عمل «موديز» إلى إعداد نماذج الأعمال الخاصة بمتطلبات المعيار من مستندات وإفصاحات محددة، وفقًا لمتطلبات البنك المركزى وقياس المخاطر بحسب المعيار المحاسبى الجديد.
ويربط المعيار «9» المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر، ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، من خلال تناول 3 جوانب رئيسية تتمثل فى تصنيف وقياس الأصول، وقياس الخسائر، ومحاسبة التحوط، وذلك بهدف رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية.
وكان المركزى المصرى قد ألزم البنوك المحلية بتشكيل لجنة للتطبيق، يكون من ضمن مسئولياتها وضع خطة تفصيلية لتطبيق المعيار، ودراسة الأثر المتوقع له من الناحية المالية، وتأثير ذلك على كفاية رأس المال، مع وضع تصور لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.
كما ألزمها بموافاته بخطة معتمدة، تتضمن توقيتات محددة بحيث لا يتعدى موعد استيفاء متطلبات المعيار نهاية يونيو 2019، مع تكوين احتياطى مخاطر بنسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر لمعيار 9، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، ليتم إدراج احتياطى المخاطر ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ولا يتم استخدامه إلا بموافقته.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا