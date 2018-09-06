EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
المالية: هيرمس تطلق أول الطروحات الحكومية بـ 4.5% من الشرقية للدخان
الخميس 06 سبتمبر 2018 10:01 ص
محمد معيط وزير المالية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
هل تنجح الطروحات الحكومية في جذب رجل الشارع للبورصة
بنوك استثمار تحدد القيم العادلة لأول 5 شركات ببرنامج الطروحات الحكومية
"مصر الجديدة للإسكان" تلغى مناقصة اختيار مدير الطروحات الحكومية
هيرمس : صفقات محتملة على أسهم الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية
محمد معيط وزير المالية
بحصيلة ٢ مليار جنيه
مها أبوودن
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن بدء خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، والذى سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى تبلغ ما يعادل 4.5% من أسهم الشركة.
واوضح أن شركة أن أى كابيتال NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات اختارت شركة أى اف جى هيرميس EFG Hermes التى تقدمت بأفضل عرض فنى ومالى لتولى تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.
وقال إن هذا الطرح ياتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ المجموعة الأولى من برنامج الطروحات، الذى يستهدف تعميق سوق المال المصرى وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة المصرية الى جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين فى سوق المال المصرية خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات فى محافظ الاوراق المالية المصرية، وبالتالى ترسيخ مكانة البورصة المصرية كاحد افضل البورصات الناشئة على مستوى العالم.
وتوقع الدكتور معيط أن يبلغ صافى قيمة البيع المتوقعة لنسبة الـ 4.5% من اسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها لنحو 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن توقيت الطرح جار تحديده بالاتفاق مع اى اف جى هيرمس لاختيار افضل موعد للطرح فى البورصة.
واكد ان الحكومة تعمل على الاسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية حيث من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى طرح نسب إضافية لمجموعة من الشركات من اجل توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومى بسوق المال المصرى، بالإضافة الى توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها الى جانب استخدام جزء من عائد الطرح لتمويل الموازنة العامة للدولة.
وقال ان الحكومة تولى اهتمام بالغ ببرنامج الطروحات الحكومية الذى سيدعم اداء البورصة المصرية متوقعا ان تعكس مؤشرات البورصة فى الفترة المقبلة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى بالإضافة الى ان برنامج الطرح الحكومى الذى يشمل العديد من الطروحات الأولية سيسهم فى زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية الى جانب جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا