محمد معيط وزير المالية



بحصيلة ٢ مليار جنيه



مها أبوودن



أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن بدء خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، والذى سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى تبلغ ما يعادل 4.5% من أسهم الشركة.



واوضح أن شركة أن أى كابيتال NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات اختارت شركة أى اف جى هيرميس EFG Hermes التى تقدمت بأفضل عرض فنى ومالى لتولى تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.



وقال إن هذا الطرح ياتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ المجموعة الأولى من برنامج الطروحات، الذى يستهدف تعميق سوق المال المصرى وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة المصرية الى جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين فى سوق المال المصرية خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات فى محافظ الاوراق المالية المصرية، وبالتالى ترسيخ مكانة البورصة المصرية كاحد افضل البورصات الناشئة على مستوى العالم.



وتوقع الدكتور معيط أن يبلغ صافى قيمة البيع المتوقعة لنسبة الـ 4.5% من اسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها لنحو 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن توقيت الطرح جار تحديده بالاتفاق مع اى اف جى هيرمس لاختيار افضل موعد للطرح فى البورصة.



واكد ان الحكومة تعمل على الاسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية حيث من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى طرح نسب إضافية لمجموعة من الشركات من اجل توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومى بسوق المال المصرى، بالإضافة الى توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها الى جانب استخدام جزء من عائد الطرح لتمويل الموازنة العامة للدولة.



وقال ان الحكومة تولى اهتمام بالغ ببرنامج الطروحات الحكومية الذى سيدعم اداء البورصة المصرية متوقعا ان تعكس مؤشرات البورصة فى الفترة المقبلة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى بالإضافة الى ان برنامج الطرح الحكومى الذى يشمل العديد من الطروحات الأولية سيسهم فى زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية الى جانب جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.