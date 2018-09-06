البورصة المصرية



■ تدبر مليار دولار لمشروع التحرير للبتروكيماويات



المال ـ خاص



تستعد شركة «كربون القابضة» لطرح %30 من أسهمها بالبورصة الرئيسية خلال عام 2019، بإدارة بنك الاستثمار «المجموعة المالية - هيرمس».



ووصف كريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسى وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة، الطرح بأنه سيكون الأكبر من نوعه، الذى تشهده البورصة منذ فترة طويلة.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال» على هامش مؤتمر يورومنى 2018، أن توقيت الطرح وحجمه النهائى سيتم تحديده بشكل نهائى بالتعاون مع مدير الطرح «المجموعة المالية - هيرمس».



وفى سياق مواز، كشف العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسى وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة، أن الأخيرة أوشكت على تدبير مليار دولار، تمثل الجزء الأخير من التكلفة الاستثمارية اللازمة، لتنفيذ مشروع «مجمع تحرير للبتروكيماويات» والبالغة 11 مليار دولار تقريبًا.



يُذكر أن «كربون القابضة« تعاقدت مع 4 جهات تمويل حكومية دولية من بينها مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، وبنك الصادرات والواردات الأمريكى ومؤسسة الاستثمار عبر البحار الأمريكية، لتمويل نحو 75% من المشروع.



وأشار العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسى وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة، إلى أن شركته تعتزم بدء انشاءات مجمع «تحرير للبتروكيماويات» فى بداية العام المقبل.



و«مشروع التحرير» للبتروكيماويات، هو أول مشروع لتكسير النافتا فى مصر. وسينتج أنواعا كثيرة من البتروكيميائيات المستخدمة فى إنتاج سلع استهلاكية وصناعية مختلفة، وقد أعلنت الحكومة فى بيان لها أن المجمع الجديد سيقام على مساحة خمسة ملايين متر مربع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.