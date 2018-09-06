تحالف بقيادة «ماكينزى» ينتهى من النظام الأساسى للصندوق السيادى فى أكتوبر

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط



أحمد عاشور وأحمد على ومنى عبد البارى



يعتزم التحالف الاستشارى «ماكينزى وسرى الدين وبرايس ووتر هاوس» الانتهاء من إعداد النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى فى أكتوبر المقبل.



وردًا على تساؤلات الصحفيين على هامش انعقاد مؤتمر اليورومنى، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن لجنة من خبراء متخصصين تعكف حاليًا على إعداد معايير اختيار مدير للصندوق الجديد.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم نشر إعلان فى الصحف اليومية للتنافس على الوظيفة الجديدة الأسبوع المقبل، متوقعة اختياره خلال 3 أسابيع .



ويصل رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادى إلى5 مليارات جنيه والمصرح به 200 مليار، وفقاً للقانون الذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى الفترة الماضية .

وقالت إن الصندوق الجديد سيركز على القطاعات عالية العائد مثل البتروكيماويات والأدوية والسياحة والتى تتمتع السوق بالقدرة على استقبالها، لتغطية الفجوة بين الطلب والعرض فى تلك القطاعات.



وأكدت الوزيرة أن الصندوق سيضم تحت مظلته أصولاً «مميزة« غير مستغلة وأخرى تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سيتم الاتفاق عليها مع الشركات .



فى هذا السياق كشفت السعيد أن اللجنة المختصة بحصر الأصول غير المستغلة، انتهت من حصر 2000 أصل فى 15 محافظة، جار تصنيفها وتسجيلها ومعاينتها بالتعاون مع جهات سيادية، مؤكدة أن اللجنة تستهدف الانتهاء من التقييم الشامل لأول 100 أصل مارس المقبل، تمهيدا لاستغلالها .



وردًّا على سؤال لـ«المال»، استبعدت وزيرة التخطيط أى تأثيرات سلبية لتراجع الأسواق الناشئة فى إقبال المستثمرين على المرحلة الأولى من برنامج الطروحات بالبورصة التى ستبدأ أكتوبر المقبل، مضيفة أن السوق متعطشة لاستقبال أسهم جديدة الفترة المقبلة .



ويتفق ما قالته «السعيد» مع تصريحات مؤيد مخلوف، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية الذى أكد فيها أن الوقت الحالى مناسب لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية المصرية بعد طول انتظار .



وتعتزم الحكومة إطلاق المرحلة الأولى من الطروحات فى البورصة الشهر المقبل عبر طرح 5 شركات تضم «مصر الجديدة للإسكان والتعمير والشرقية للدخان وأموك والإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة».