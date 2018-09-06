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ثقافة وفنون
فيلم مصري يفتتح مهرجان السينما العربية بالسويد
الخميس 06 سبتمبر 2018 04:16 ص
فيلم مصري يفتتح مهرجان السينما العربية بالسويد
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فيلم مصري يفتتح مهرجان السينما العربية بالسويد
سكاي نيوز عربية
أكدت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، الأربعاء، اختيار الفيلم المصري (طلق صناعي) للمخرج خالد دياب للعرض في افتتاح الدورة الثامنة التي تنطلق في أكتوبر المقبل.
وشاركت في بطولة الفيلم حورية فرغلي وماجد الكدواني ومصطفى خاطر وسيد رجب ومحمد فراج وبيومي فؤاد ومي كساب وعبد الرحمن أبو زهرة.
وقال المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي مؤسس ومدير المهرجان في بيان "شاهدت فيلم (طلق صناعي) عند عرضه الأول خلال فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي، ورصدت ردود الجمهور العربي من مختلف الجنسيات والأعمار والشرائح الثقافية، ومن هنا بدأ التفكير في ضمالفيلم إلى برنامج مهرجان مالمو للسينما العربية في دورة هذاالعام".
وأوضح "يتمتع الفيلم بطابع كوميدي ملفت، كما يناقش مشكلة اجتماعية تلمس المواطن العربي من عدة جنسيات، فضلا عن دور المرأة المحوري في أحداث الفيلم، وتواجد عدد كبير من ألمع نجوم السينماالمصرية والوجوه الصاعدة أيضا".
وبدأ مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد عام 2011، في مسعى لمد جسر للتواصل الفني بين السويد والدول العربية ويعرض سنويا نحو 120 فيلما بين روائي طويل وقصير ووثائقي.
ويرتقب أن ينظم مؤتمر صحفي للمهرجان في عدة مدن عربية من بينها القاهرة خلال سبتمبر لإعلان برنامج وتفاصيل الدورة الثامنة التي تقام في الفترة من الخامس إلى التاسع من أكتوبر.
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