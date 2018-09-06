بريطانيا تقدم دليل تسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته

علم بريطانيا 1

سكاي نيوز عربية



تقدم السلطات البريطانية دليلها على واقعة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس، وذلك بعد أن اتهمت روسيا بتنفيذ محاولة الاغتيال.



وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي إن المسؤولين البريطانيين أكدوا في اجتماع مع القائم بالأعمال الروسي في لندن أن بريطانيا تريد أن يمثل المسؤولون عن تسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته أمام العدالة.



وأضاف المتحدث "دعونا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الخميس، حتى نتمكن من إطلاع المجلس على ما أحرز من تقدم في تحقيق سالزبري".



